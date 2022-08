Le Taste truck de Gaia a fait escale à Arlon

Cela fait 30 ans que Gaia lutte pour le droit des animaux. Avec une méthode parfois choc qui ne plaît pas à tout le monde mais qui a le mérite de faire réagir. Cet été, après deux années d’absence, l’ASBL a repris sa tournée d’été qui s’est clôturée vendredi par un passage devant l’Office du tourisme à Arlon, après 11 escales à travers le pays où Gaia compte 80000 membres donateurs dont de nombreux Luxembourgeois."Nos bureaux sont situés à Bruxelles et cette tournée est vraiment l’occasion de venir à la rencontre de nos membres, et de tous les citoyens pour leur faire part des campagnes menées par Gaia et leur faire découvrir des alternatives végétariennes", explique Galia Van der Kar, responsable des bénévoles chez Gaia.