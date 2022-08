Derniers préparatifs avant la fête de Saint-Mard du 19 au 23 août

Concerts et animations

En plus des manèges, la société royale philharmonique de Saint-Mard proposera, bien sûr, toute une série de concerts sur le site du kiosque. Divers rendez-vous sont déjà à noter à l’agenda. « Il y aura des concerts, mais aussi un tournoi de kicker géant le samedi matin à 10h30 au chapiteau. Dimanche midi, il y a notre grand repas et le lundi, on retrouvera le tournoi de pétanque, dès 9h30, sur le site du kiosque », précise Gilles Bio, le président du club des jeunes de Saint-Mard.

La fête débutera le vendredi soir avec la Summer Party. Et se poursuivra, le samedi, avec un bal animé par A.R.T. et DJ Pops. Dimanche, à 15h00, les Beverly Pills assureront l’animation. Mister Cover Junior, lui, vous donnera rendez-vous à 22h30. Lundi soir, une soirée années 80-90 clôturera le tout. Mardi, les villageois pourront danser dans les rues en compagnie de l’harmonie. D’ailleurs, une dernière répétition est prévue, ce jeudi à 19h00 et 20h00, au centre communautaire. Aucune animation n’est programmée au club des jeunes, hormis la soupe à l’oignon du mardi après-midi.

Nouveau président

Précisons enfin que Gilles Bio cédera prochainement sa place de président du club des jeunes à Hugo Charlier. Le jeune homme l’occupait depuis 2018. « Je ne vais pas dire que je deviens vieux, mais il était temps de passer la main. Une nouvelle génération arrive et Hugo est beaucoup plus proche de celle-ci », termine le président sortant.

Réservations des repas : 0472 07 70 35