A BLeid, cinq MJ s’affrontent à Koh Lanta

Une aventure inter-MJ

C’est la troisième année que ce "Camp Lanta" est organisé, à l’initiative de Kevin Collin, qui travaille à la maison des jeunes d’Athus-Aubange et est le propriétaire du lac de la Pichelotte."Je suis un grand fan de l’émission Koh Lanta, sourit-il.Avec ce bel espace, j’ai eu envie d’y mêler mon autre passion qu’est mon métier. J’ai commencé il y a trois ans, et les jeunes adorent, alors j’ai continué. Cet été, j’avais même une liste d’attendre". Cette année, il s’est associé, avec quatre autres maisons de jeunes, Sainte-Ode, Virton, Bastogne et Florenville, pour proposer un "Camp Lanta" inter-MJ.

Un Koh Lanta plein de défi

Et si les jeunes ne sont pas traités aussi durement que dans l’émission de TF1, ils ne sont pas non plus choyés et affrontent l’aventure avec un courage impressionnant."Les nuits en tente sont froides, on ne dort pas très bien mais c’est une sacrée expérience", explique Ethan, 14 ans. Car les jeunes ont construit eux-mêmes l’abri dans lequel il passe la nuit, chaque équipe ayant son propre campement."Pour la nourriture, on leur offre évidemment un vrai repas le soir, on n’est pas aussi dures que dans l’émission, rit Kevin Collin. Et on se met au même régime qu’eux, on vit l’aventure tous ensemble, en mangeant la même chose et en dormant dans les mêmes conditions. Et puis les éliminés ont des épreuves pour réintégrer les équipes, ou d’autres activités à part. On reste tous ensemble en permanence."Des conditions qui ne freinent pas leur ardeur, ni les étoiles qu’on voit briller dans les yeux de ces ados aventuriers."C’est vraiment génial, les épreuves sont parfois difficiles mais c’est vraiment cool",raconte enjoué Rubiel, 13 ans. Et Eline, 14 ans, surenchérit:"On vit vraiment l’aventure à fond, j’ai adoré par exemple l’épreuve qu’on a dû faire autour du lac. On fait tout le temps des épreuves différentes".Et les jeunes vivent les choses à fond, se dépassent, pleurent, crient victoire, se serrent les coudes, cuisinent et dorment ensemble. L’émotion est palpable, sur le camp.

Une école de vie

À travers ce stage d’aventures, Kevin Collin transmet des valeurs essentielles à ces jeunes, et leur fait vivre une aventure hors du temps."C’est l’aboutissement de tout ce qu’on travaille en MJ durant l’année: de la coopération, du vivre ensemble, de la débrouillardise, vivre l’inconfort, le dépassement de soi. C’est vraiment important pour moi de leur transmettre ces valeurs."Des valeurs auxquelles les ados semblent pleinement adhérer, en témoignent l’ambiance incroyable qui règle sur le camp et les regards d’amitié et de connivence qu’échangent les ados tout au long des épreuves. Au fur à mesure des conseils et des épreuves, il n’en restera qu’un ou une ce samedi. Mais au final, tous repartiront avec le vécu d’une aventure incroyable et des valeurs qu’on ne leur retirera jamais. Et cette sentence-là, elle est irrévocable.