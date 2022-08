Ruette : un succès pour l'édition 2022 de "La Rue et Toi"

Le temps d’un week-end, les rues de Ruette se sont remplies de festivaliers, curieux de découvrir les œuvres des quarante artistes et collectifs réunis. Munis de leur plan, nombreux sont ceux qui ont déambulé de maison en maison pour admirer les dessins digitaux, figurines en papier mâché, illustrations, tableaux, créations textiles, arts plastiques ou encore tatouages réalisés en direct par les professionnels. Parmi les exposants, Lindsay Djaourd (Lijika Créations) et ses bijoux surcyclés ont suscité la curiosité. " Il s’agit d’anciens couverts (cuillères, fourchettes) et ronds de serviettes que j’ai récupérés et transformés en pièces uniques travaillées à la main". Un peu plus loin, dans un garage, c’est un monde imaginaire créé par Carolien Thush et ses enfants à partir de boîtes à carton durant le confinement que le public a pu découvrir. Un projet artistique et de recyclage recourant aux arts plastiques et textiles.