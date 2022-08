Les Négresses vertes font le show aux ArlonFolies

Très vite, le moment s'annonce populaire, festif et endiablé. Le soleil dort depuis longtemps, mais il est encore dans les mélodies ce soir. Il faudra une poignée de chansons et l'entrain communicatif du groupe pour que le public se lâche véritablement.

Berceau punk

Déjà 35 ans que sortaitMlah, l'album fondateur et emblématique des Négresses vertes. Depuis lors, la tribu des neuf a connu une séparation en 2001, puis une reformation en 2015. On sent les influences punks du groupe, leurs engagements aussi, notamment avec la chanson200 ans d'hypocrisie. Les musiciens passent d'un instrument à l'autre, dans une forme olympique. Ils crient, ils "sautent partout", ils sont heureux. Que ce soit sur leurs titres les plus stimulants ou les plus calmes, ils y mettent la même dose de générosité. Ils livreront plus de deux heures d'énergie scénique, en balançant des morceaux et des tubes qui marquent et restent dans les oreilles, comme les mémorablesZobi la Mouche, Voilà l'été, Famille nombreuseetSous le Soleil de Bodega, repris collégialement par le public. Le rendez-vous est déjà pris ce mercredi soir, avec Sharko. David Bartholomé revient aux sources et à son univers originel: le rock, simple et élémentaire, dans une formule trio. Sharko, c'est un fidèle de l'équipe de l'Entrepôt et un peu… l'enfant du pays.

