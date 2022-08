Une 38e édition, sous un soleil torride, pour le Gaume Jazz Festival à Rossignol

«Music for Trees», apothéose avant l’heure…

Le moment s’annonce fort. « Music for Trees », présentation. Il s’agit d’un projet de longue date, porté par trois orchestres. " On a retrouvé beaucoup de choses dans le computer de Garret List. C’était un visionnaire. Il lui tenait à cœur de dresser des ponts entre la musique populaire et symphonique,glisse Adrien Lambinet. » Le public, en effet, avec « Music for Trees », vit un instant minimaliste et fort. Un fil conducteur, l’arbre. Les arbres remarquables dans un laboratoire et une alchimie parfois futuristes. Les morceaux restent dans l’oreille. Premier coup de cœur pour « L’eucalyptus, Australie, 20 heures ». Avec un solo piano magistral et incandescent de Johan Dupont. Cela vibre fort dans les tripes des festivaliers. Deux coups de cœur viendront aussi pour « Le palmier, Hawaï, 03h00″ et « Le magnolia, Asie, minuit ». Garret List, américain d’origine et liégeois d’adoption, passera la majeure partie de sa vie, à deux ans près, dans la Cité ardente. Soit 37 ans. Il aimait fréquenter les parcs et tombait fréquemment amoureux des arbres… Les musiques sont teintées tantôt d’ultra-contemporain, tantôt de moments plus classiques. Certes, ce concert restera marqué dans les annales du festival gaumais et sera une apothéose de l’événement avant l’heure...

