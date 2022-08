Meix’Art : les photos d’ImaGaume exposées à l’extérieur de Meix-devant-Virton

Que dire quand les neuf photographes ont offert, chacun, trois photos des sites des 9 villages de l’entité, imprimées sur bâche. Installée à l’extérieur du complexe sportif, cette exposition incite à entrer découvrir les artistes à l’intérieur, mais est surtout une première en extérieur. Elle attire le regard du visiteur et est aussi une belle promotion de l’entité de Meix-devant-Virton. Bravo et merci à Jean-Pol Authelet, Éric Flohimont, Samuel Colle, Fabrice Ansion, Pierrette Vanderoost, Olivier Goffinet, Daniel Detry, Frédéric Deharre et donc Pascal Job.

Le hall sportif devient galerie d’art

Pour la 7eannée consécutive, le hall sportif de Meix-devant-Virton se transforme, durant une dizaine de jours, en hall culturel pour accueillir une nouvelle édition de Meix’Art, la 38edéjà! "Depuis 1985, chaque mois d’août offre à de nombreux artistes de Meix-devant-Virton et des alentours, l’opportunité de ravir nos yeux avec des œuvres d’art où ils expriment le meilleur d’eux-mêmes", souligne Michaël Wekhuizen, président et organisateur. Si la galerie d’art éphémère compte 23 artistes confirmés, il faut ajouter une aile dans la cafétéria avec une exposition des enfants de la plaine de vacances 2022. La relève se prépare et Meix’Art vivra encore de nombreuses et belles années artistiques. On parle déjà quarantième.