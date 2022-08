Houffalize : un piéton dans un état grave après avoir été fauché par une voiture

Lundi 15 août 2022, vers 1h15 du matin, les pompiers de Houffalize ont été appelés pour un accident impliquant un piéton et une voiture. La collision s’est produite dans la rue de la Grève, entre les villages d’Achouffe et de Wibrin. Une ambulance de La Roche-en-Ardenne, une ambulance de Houffalize et un hélicoptère ont été dépêchés sur les lieux de l’accident. La victime, un homme de 33 ans, a été gravement blessé. Ses jours sont en danger. Le conducteur du véhicule impliqué circulait sous l’influence de l’alcool. En état de choc, il n’a pas encore été entendu par la police. Le parquet du Luxembourg a mandaté un expert pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.