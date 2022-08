Halanzy : il descend le Rhin en kayak avec Lorëlei... sa poule !

Une poule à tribord

Pour lui tenir compagnie et avoir un œuf frais tous les matins, il décide qu’il emmènera l’une ses poules, Lorëlei, qui quittera donc le jardin familial et ses 14 copines à bec le temps de l’épopée. Pas une poule de voyage donc,"elle faisait déjà partie de la famille". Après un an de minutieuses préparations, repérages et entraînements, départ prévu pour l’été 2020… "Et le Covid est arrivé. J’ai donc continué à m’entraîner, et remis à 2021. Puis il y a eu les inondations… J’ai essayé, je suis parti en Suisse, mais il pleuvait encore trop en amont, le niveau de l’eau restait haut, les déchets rendaient la navigation compliquée. Je suis rentré après une semaine. J’ai remis à 2022. " Cette année, il a enfin pu entamer son périple mais a décidé de le faire différemment; en plusieurs étapes, par voyages d’une ou deux semaines, pour prendre davantage le temps d’observer, de documenter, de vivre au rythme de la nature. "Je viens de rentrer de mon second périple. J’en suis à un quart environ, j’ai terminé ici en faisant tout le tour du Lac de Constance, qui se trouve entre l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse. C’est là que je reprendrais dans quelques mois."À raison de deux ou trois voyages par an, il devrait finir son aventure en 2024.

Témoin de la nature

Ce voyage est né de l’envie d’une quête personnelle, d’un voyage en harmonie avec la nature. "Mon papa a fait deux fois Saint-Jacques-de-Compostelle. Je voulais moi aussi entreprendre un voyage qui a du sens. Le kayak est un moyen de transport lent, où l’on a le temps d’admirer ce qui nous entoure. Étant passionné de nature et photographe, c’était une évidence."

Loin d’être un exploit sportif, Olivier Dessy réalise son voyage au fil de l’eau et du temps, documentant tout ce qu’il voit et expérimente, témoin de la beauté du monde et des dangers qui le guette. "J’écris un journal de bord, prends beaucoup de photos et de vidéos. J’aimerais, un jour, en faire quelque chose, un livre, un documentaire, pour témoigner de cette expérience, aborder les problèmes de pollution, de changement climatique…"

Lorëlei voit du pays

Durant le périple, Lorëlei ne le quitte jamais. "Nous avons développé une relation spéciale, forcément,sourit Olivier Dessy.On papote, elle comprend ce que je dis, elle monte ou descend du kayak quand je lui demande, je comprends quand elle a faim. Et puis je dois prendre soin d’elle, je ne m’aventure donc jamais loin de la berge. Nous partons avec toute la nourriture, et je filtre l’eau du Rhin pour boire. Le soir, nous accostons et plantons la tente. Là, nous rencontrons souvent du monde; ce voyage en kayak a ses côtés très solitaires, mais aussi très social. On crée de sacrés liens."Et que de lien créé avec ces gens qui voient débarquer un kayakiste souriant et sa poulette! Un duo improbable qui donne parfois lieu à des anecdotes particulières:"une fois, nous nous sommes réveillés, j’ai ouvert la tente et là, un renard nous attendait. Il était fixé sur Lorëlei. J’ai su la sauver in extremis."Ou cette fois où ils ont accosté pour dormir sur une plage pour passer la nuit, et se sont rendu compte qu’ils étaient en plein camp… nudiste! "Mais il y a eu une tempête la nuit. Le lendemain, on avait l’île à nous, il n’y avait plus personne."Lorëlei, qui tient son nom d’une sirène célèbre près du Lac de Constance, a la navigation dans le sang."Sur le kayak, elle est en liberté, elle fait sa vie. Elle adore se percher sur les pagaies, ce qui complique parfois la navigation d’ailleurs, rit-il.Mais je ne me verrais plus voyager sans elle. Nous terminerons ce périple ensemble!"

