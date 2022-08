Environ 25 feux de broussailles, en 3 jours, pour nos pompiers

La vague de chaleur que nous avons supportée ces derniers jours n’a pas aidé les pompiers. Rien que pour les journées des 12, 13 et 14 août, plus de 25 missions ont été consacrées à la prise en charge de feux extérieurs. Parmi ceux-ci, des feux de broussailles, de prairies, de buissons et de forêts. Tous les incendies ont pu être maîtrisés grâce aux dizaines de pompiers qui ont lutté, durant plusieurs heures, contre les flammes.