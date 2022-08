Bomal: «Flammes» renaît trois ans plus tard avec des flambeaux LED

Plus de 2500 personnes

Une sécheresse qui a une fois de plus contraint le Syndicat d’initiative de Bomal à s’adapter. Les plus de 2500 personnes ont reçu un flambeau led ou un ballon led pour les plus petits, en lieu et place des torches de feu.

Cinq saynètes par des locaux

Un rêve que leur a conté une vingtaine d’acteurs locaux bénévoles au travers 5 saynètes lors d’autant de pauses. Et ce au beau milieu de gigantesques champignons ou nénuphars ayant poussé 3 jours, de fées volant entre les arbres…Et si le traditionnel feu d’artifice quotidien qui devait être tiré dans le ciel étoilé, en accompagnement d’un sons et lumières pour sa part maintenue, a aussi dû être supprimé, ce n’était pas Flammes sans flammes pour autant. Revenus au pied du château des étoiles déjà plein les yeux et les oreilles, les marcheurs ont assisté en bouquet final aux prestations d’un cracheur de feu et d’un jongleur de feu.