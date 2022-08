Une ambiance hors du temps pour la fête médiévale de Bouillon

Des armures qui peuvent atteindre 30 kg

Les combats médiévaux ont attisé la curiosité de nombreux visiteurs. Des combattants de niveau international se sont livrés au combat médiéval selon les règles de l’époque. Protégés par leur armure et leur casque, ils se sont battus à coups de hache, fauchon ou encore épée en acier double tranchant. Un véritable spectacle où presque tous les coups sont permis. »Ce tournoi, organisé sur les trois jours, permet de définir le champion de Bouillon pour un anexplique Cédric Vreven, le président de la Fédération belge d’escrime médiévale.Les combattants viennent de différentes compagnies et les joutes sont uniquement sportives et non-chorégraphiées ».Les échanges entre les deux combattants durent entre 15 et 90 secondes. Un temps qui peut paraître court mais qui demande une réelle débauche d’énergie. »L’armure pèse entre 20 et 30 kgsouligne Cédric Vreven . C’est assez éprouvant surtout par une telle chaleur, sans parler du poids des armes. En comparaison avec l’escrime contemporaine, l’habillement ne pèse que 6 kg ».Justement, existe-t-il une différence entre les deux époques? »Non, l’escrime actuelle est une évolution de l’escrime médiévale. Les armes et les techniques ont évolué. Par exemple, à l’époque du Moyen-Âge, le masque n’offrait pas une visibilité complète, ce qui n’est plus le cas maintenant ».Cette passion de l’escrime médiévale l’homme l’a eue il y a 15 ans, par hasard, lors d’une autre fête médiévale. Comme quoi ce type d’événement pour ouvrir de nouveaux centre d’intérêts aux nombreux visiteurs.