Adrien Lambinet et l’alchimie de l’improvisation (vidéo)

Adrien Lambinet maîtrise l’alchimie de l’improvisation, qu’il transcende dans de nombreux styles musicaux différents. Il est présent au Gaume Jazz avec le projet Music for trees, hommage poétique aux arbres du monde entier et à Garret List et à l’occasion du Gaume Jazz Off, sur le site de Montauban à Buzenol. Le Gaumais y propose un concert en pleine osmose avec la nature et son instrument, le trombone: « Entre cri et chuchotements, une musique organique sous le signe de l’improvisation… »