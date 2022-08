Nombreux projets neufs pour la commune

" C’est un projet d’ampleur qui s’inscrira sur le long terme. Ce SOL reprend du logement et des commerces. Il intègre ce qui pourrait être fait et la manière dont seront pensées la mobilité et la préservation de la nature. Il a été élaboré par un bureau d’études après des concertations. Nous devons adopter ce projet et l’assumer par la suite. Nous décidons aujourd’hui des instances à consulter pour avis. Il y aura ensuite à nouveau une enquête publique officielle", explique Vincent Wauthoz. La mobilité étant un élément majeur du projet, une fois la moitié de la zone occupée, la voie de liaison principale Nord-Sud devra être créée pour gérer le trafic.

Le Centre sportif et culturel de Virton verra quant à lui sa toiture haute rénovée pour un montant de 407286 €, subsidié à 50%. Un aménagement nécessaire et attendu. Si Annick Van den Ende salue ce projet, elle s’interroge sur le fil conducteur concernant les aménagements des infrastructures sportives sur la commune. " Il serait bien d’avoir une vision. Si l’on a ce fil conducteur et réfléchissons aux projets à l’avance, nous pourrons plus facilement être prêts pour des appels à projets".

PIC: Place à la mobilité et l’intermodalité

Dans le cadre de son plan d’investissement communal (PIC) 2022-2026 et du plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (Pimaci), la Commune a retenu une liste de projets. " L’ensemble de ces projets sont établis pour un montant de 6 millions mais tous ne seront pas nécessairement réalisés. Nous allons devoir faire des choix car l’enveloppe de subsides prévue par le SPW Mobilité et Infrastructures pour la mise en œuvre du plan est de 651217 €", précise Vincent Wauthoz.

Citons par exemple la liaison Val d’Away piste cyclable Bosquet-Pierrard, les entretiens extraordinaires de la rue de Mageroux et de la rue de Longuyon, l’aménagement de la place Vandervelde, du quartier de la gare, de la rue Edmond Jacques ou encore du centre de Bleid.

Autre sujet à l’ordre du jour: l’approbation du règlement concernant l’octroi de subsides annuels aux associations. " Il était nécessaire de revoir la méthode de calcul en profondeur pour être plus équitable, avec pour principes la simplification et l’objectivation. Pour les mouvements sociaux, cette méthode sera affinée d’ici peu", précise Alain Claudot. L’opposition, à travers Michel Mullens et Annick Van den Ende, a salué le travail collectif mené et le fait d’avoir été associés à cette démarche.