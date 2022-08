Les P’tits Gaumais du Jazz, un grand moment «famille» (vidéo)

C’est un peu le côté inédit et exclusif du Gaume Jazz, comme le rappelle Jean-Pierre Bissot. »On ne s’en rend peut-être pas compte, mais nulle part ailleurs en Belgique, on ne trouve cela… »Le Gaume Jazz est heureux de ce lien avec les jeunesses musicales de Belgique et de préparer des stages qui accueillent cette année 100 « P’tits Gaumais « du jazz (enfants de moins de 14 ans) et 77 stagiaires résidents.