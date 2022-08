Polémique: une rando quad dans les bois ce samedi 13 août 2022, malgré les risques d’incendie

" Le risque d’incendie est grand, on voit que cela brûle partout actuellement et des engins motorisés vont circuler dans les forêts toute la journée, commente l’un d’eux.Je ne comprends pas comment cette randonnée n’est pas organisée dans un endroit plus approprié où les risques sont moindres."

Des extincteurs sur chaque quad

Jean-Marc Franco, le bourgmestre de Bertogne, est conscient de la situation.

" Depuis le début de semaine, j’ai pris contact avec la zone de secours et Stéphane Thiry, dit-il. Nous avons établi une série d’obligations pour les organisateurs. Elles sont listées noir sur blanc et en cas de non-respect, la balade sera annulée. Les conditions? Chaque quad devra être équipé d’un extincteur; les participants seront encadrés par des véhicules prêts à intervenir avec de grosses quantités d’eau; un briefing aura lieu le matin avec lecture des conditions; aucun arrêt n’est autorisé en forêt, ni ravitaillement. Tout stop doit se faire sur tarmac avec un tapis absorbant. Des moyens seront répartis sur tout le parcours."

La randonnée se déroulera dans la région autour de Bertogne, Houffalize, Compogne et les organisateurs ont eu l’autorisation du DNF depuis plusieurs mois.

Les riverains se plaignent également des nuisances sonores et de la vitesse des randonneurs.

" La police sera présente et veillera au grain, ajoute Jean-Marc Franco.Il y aura plusieurs patrouilles le long des parcours. J’ai eu contact avec la police, avec la zone de secours et le DNF, il n’y avait aucune raison d’annuler cette manifestation avec des mesures de sécurité renforcées. L’accès aux forêts n’est pas interdit avec le code orange actuel. »