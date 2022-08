Un incontournable à Vielsalm, la Maison du Pays de Salm est un musée dans le bâtiment du syndicat d’initiative. Au programme, un petit film sur l’histoire de la ville et des comtes de Salm, suivi d’un parcours découverte. On en apprendra un peu plus sur le Coticule, une pierre à aiguiser qui est extraite à la main dans la région, ainsi que sur les sorcières qui peuplaient le bois du Bonalfa, les fameuses Macralles.