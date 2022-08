La canicule s’invite dans les secondes «sess»

A-t-elle mangé son pain blanc en restant dans la maison familiale? Peut-être car, confie-t-elle:"À partir de mardi, je serai en kot. Si ces températures persistent, cela posera certainement un peu plus de problèmes."Elle le reconnaît également: ces hausses de thermomètre jouent sur le rendement de l’étude et notamment la concentration"Elle n’est pas la même avec des températures pareilles"constate-t-elle.

C’est un des secrets de la réussite: l’organisation. Emma Gérard s’astreint à une certaine discipline et respecte un planning prédéfini:"J’organise mes journées en commençant vers 8h, 8h30. J’ai adopté la technique du 25-5, c’est-à-dire que j’étudie pendant 25 minutes, et je fais une pause de 5 minutes. L’après-midi, quand le soleil est bien levé, je fais une heure d’étude et 15 minutes de pause pour aller me rafraîchir", explique-t-elle. L’eau est également omniprésente dans son travail.

À l’instar d’Emma Gérard, les étudiants s’adaptent pour leur seconde session et la plongée dans leurs cours. La canicule n’est certes pas là pour les aider. Nous l’avons déjà souligné, on s’organise. On s’organise également dans d’autres domaines car repasser des examens modifie le calendrier estival. Comme celui qui est lié au job d’étudiant;"J’ai pu travailler la fin du mois de juin, ainsi que tout le mois de juillet, j’ai cependant arrêté début août pour pouvoir me mettre au travail",souligne notre interlocutrice. Pas de vacances non plus pour elle qui, cependant, espère pouvoir faire un break en septembre, une fois ses examens passés.