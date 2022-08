Actuellement, Claire travaille sur "The Brooklyn Tower". Culminant à 325 mètres de haut, cette tour résidentielle est la plus haute et première "super all" à New York en dehors de Manhattan."À titre de comparaison, la plus haute tour de Bruxelles a 150 mètres de haut. Mon employeur, JDS Development, est à la fois propriétaire, développeur immobilier et entrepreneur général",développe Claire Gondon. Au quotidien, elle gère les architectes, designers, consultants et entrepreneurs dans l’exécution de la réalisation de la tour.

Depuis sept ans, Claire Gondon s’est installée à New York avec sa famille. L’architecture, c’est sa vie et elle ne manque pas d’ambition. Tenez, petite question à Claire: En termes de projets, quel est votre souhait?

"Je rêve de construire un large projet multiple facettes qui comprendrait des logements, un parc public, un centre de récréation et un centre d’art. Le tout serait intégré dans une architecture contemporaine et vibrante, offrant des espaces lumineux et verts".

Pour Claire, l’architecture a beaucoup d’impact sur une ville et sa population. Elle y joue un rôle clé dans la création des lieux.