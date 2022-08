Une radio française découvre Herbeumont

Un besoin de cette richesse humaine qui, selon Fayçal, s’est vraiment révélé grâce à la crise du Covid. Partons à la campagneest d’ailleurs née il y a deux ans à peine pour répondre à une attente réelle des gens.

"D’autant que le micro d’une radio est sans doute le meilleur moyen pour entrer en contact avec les gens. C’est moins intrusif que la télé et ça permet de créer d’emblée une relation"poursuit Fayçal.

Et quand on lui demande pourquoi Herbeumont:"Pourquoi pas?C’est suite à une rencontre avec Bénédicte de l’ASB de la Source à Bouillon pour qui nous avons travaillé l’an dernier. Nous avions envie de travailler ensemble sur un autre projet".

Spectacle radiophonique

Depuis mardi, Fayçal, Clément Benjamin et Baptiste promènent leurs micros dans les rues d’Herbeumont pour collecter histoires, témoignages, humeurs et humour chez les habitants, commerçants, touristes. Et ce pour dans un premier temps alimenter la page Facebook de la radio avec un post quotidien et surtout pour fournir matière pour le spectacle radiophonique qui sera présenté ce samedi 13 août à 15h dans la cour de l’école, une restitution des différentes interventions en direct et de façon interactive avec le public en parallèle avec un spectacle de marionnettes.

Ne cherchez pas la fréquence FM de Partons à la campagne, puisqu’on suit la jeune radio uniquement sur internet: partonsalacampagne@gmail.com ou facebook.com/assoPALC