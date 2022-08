Un programme complet ce 15 août débutant dès 10h par une messe à l’église de Habay-la-Neuve, suivie par la procession de Notre-Dame sur une calèche tirée par deux mules et accompagnée en musique parL’Émulationjusqu’à la chapelle où sera déposée la statue et où se fera la bénédiction des familles, des enfants et de la nature, thème choisi cette année pour le 190e anniversaire de la procession. Un verre de l’amitié sera servi pour la première fois à l’étang Remy et non plus à la chapelle, par le comité carnaval, en présence de la confrérie des Maîtres du grand feu. Un mélange de folklore, de spiritualité auquel tout un chacun ainsi que les associations locales sont invités à participer, afin de perpétuer cette tradition qui rassemble chaque été 300 à 400 personnes.

Cette journée du 15 août est en réalité le point d’orgue de la quinzaine à Notre-Dame de Grâces."On commence fin juillet par une célébration dans une chapelle ou devant une potale de chaque village de Habay. Des lieux privilégiés, fréquentés par des gens qui ne vont pas forcément à l’église. Des lieux propices à la dévotion, à la prière. Ce sont aussi des lieux de rencontres", explique le prêtre.

Plusieurs miracles recensés

Tout commence lorsque Marie-Louise Gillet de Habay-la-Neuve, très pieuse, aperçoit un jour de 1818 un garçon jouant aux quilles avec la statuette en bois de la Vierge Marie. Elle ramène la statuette chez elle et, peu à peu, des amies venant s’associer à sa prière reçoivent grâces sur grâces.

Pour permettre la dévotion de plus de fidèles, la statuette est apposée sur un hêtre à l’entrée du bois de Bologne. Un grand calvaire remplace depuis 1837 l’arbre initial, en bordure de la forêt d’Anlier."Une chapelle qui est encore aujourd’hui très fréquentée, surtout pendant le Covid. Plus de 400 photos s’y trouvent en guise de remerciement à la Vierge", explique le doyen Gobert.

Plusieurs miracles sont attribués à Notre-Dame de Grâces. En 1832, le choléra a cessé dans la commune, après neuvaine et procession. C’est à ce moment que Notre-Dame de Grâce a été reconnue officiellement.