En chiffres, le Gaume Jazz, ce sont 25 concerts jazz pour tous, 120 artistes issus de 12 pays, 4 créations et 2 hommages. Le premier à Toots Thielemans, et le second à Garret List.

Cette année, le festival propose un final festif aux accents électro-jazz dès 23h jusqu’à 00h30, les trois soirées du festival. L’entrée est gratuite.

www.gaume-jazz.com