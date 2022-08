Habay: Les véhicules et chevaux ferrés interdits sur les routes traversant la forêt d’Anlier

À compter du 17 août et jusqu’à la fin du mois, la circulation sera interdite aux véhicules à moteur, électriques et aux chevaux ferrés sur certaines routes traversant la forêt d’Anlier, en raison de la forte sécheresse et des risques élevés d’incendies en milieu forestier.