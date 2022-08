Encore des champs agricoles en feu, cette fois à Tellin

Ce vendredi après-midi notamment, vers 14 h 15, un feu important a pris dans un champ agricole près de Tellin et s’est étendu à des surfaces voisines, mais surtout composées de ronces. Les pompiers de Marche et Paliseul sont intervenus et le commandant des pompiers de la province, Stéphane Thiry, est allé sur place. Environ 5 à 6 ares ont été détruits.

Vers 14 h aussi ce vendredi, un feu de broussailles à Filly (Nadrin) a nécessité l’intervention des pompiers de Bastogne et Houffalize. Tandis qu’à 15 h 45 à Steinbach (Gouvy), c’était cette fois les pompiers de Vielsalm qui intervenaient pour un autre feu de broussailles.