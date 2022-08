Démission de Jean-Claude Javaux, président de DéFI

14 mois compliqués

"Je suis à la base rentré chez Défi car la philosophie du parti, sur des enjeux plus globaux et sur le débat d’idée au niveau européen, me séduisait. Mais c’est avant tout Jonathan Martin qui m’avait donné envie de rejoindre les rangs. Puis il est parti, et j’ai assuré la présidence par intérim et ça n’a pas été simple. Quand il a démissionné, ça a mis un coup. Il fallait faire reprendre le feu, et ce n’était pas simple. Puis il y a eu le Covid, qui nous a empêchés de nous réunir longtemps. En one-to-one, les réunions se passaient bien, mais j’ai tenté de fédérer tout le monde avec mes moyens et cela a moins fonctionné. Il fallait aussi gérer les désaccords en interne, les déceptions, puisqu’au final, personne n’avait été vraiment élu. Il faut dire que contrairement à Jonathan Martin, je venais de débarquer l’année d’avant. Je ne connaissais pas tout le monde comme lui, je n’ai pas eu la même force fédératrice. Nous avons aussi dû faire face à d’autres problèmes qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Je suppose que je n’ai pas trouvé le liant pour faire prendre la sauce", rit-il.

Parmi les bâtons, on compte aussi l’absence d’enthousiasme du parti au niveau régional et fédéral."Ils ne sont pas vraiment présents, sauf en cas de besoin. Je n’ai d’ailleurs pas vraiment eu de réaction à ma démission. Est-ce qu’au final cela les intéresse, d’avoir une fédération en province de Luxembourg? On se pose la question depuis un moment…"

En attendant, la nouvelle présidence provinciale aura du pain sur la planche, avec la préparation des listes pour les prochaines élections qui arrivent déjà en octobre 2024. "Je lui souhaite bien du courage, il va avoir du boulot!"