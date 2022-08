Orpheline peu après sa naissance et élevée par ses tantes, elle s’est forgé un caractère fort et déterminé, tout en étant toujours au service de ses proches et sa porte restant grande ouverte à quiconque voulait lui rendre visite.

Agricultrice avec ses frères, Maria Pierlot avait la ferme dans l’âme, avec toutefois 2 autres passions: la pâtisserie et la couture, tant pour elle-même que pour la famille.

Elle a vécu toute sa vie dans sa maison à Framont, bien aidée en cela depuis nombre d’années par sa nièce Marie-Josée jusqu’au 07 avril dernier lorsque Maria se brisa une jambe lors d’une vilaine chute.

Depuis lors, la Framontoise poursuit sa vie paisiblement et en toute sécurité auprès du personnel dévoué de la résidence de Boiron à Rienne (Gedinne) où elle a été fêtée ce samedi 6 août par la commune de Paliseul, représentée par Jean-Pol Hannard, qui lui a remis un magnifique bouquet de fleurs accompagné d’un chèque-cadeau.

Aux dires de ses proches, la vie de Maria ne fut que travail, bonté et amour pour les siens.

Et malgré cet âge canonique, ne doutez pas un instant de sa mémoire qui se révèle sans faille au travers de ses innombrables souvenirs ancestraux aussi précis qu’argumentés.

Ah, cette petite Maria, un vrai livre d’histoire(s)!