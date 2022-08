Province de Luxembourg : 14 nouveaux radars avant la fin de l’année 2023

Zone de police Arlon - Attert - Habay - Martelange

Une demande de 11 radars a été formulée. Après discussion, 3 ont été retenus. Le premier sera installé sur la N82. Dans cette zone considérée comme très accidentogène, un radar fixe sera installé à hauteur de l’échangeur autoroutier près de la sortie 31. La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Un second radar fixe entrera en service sur la N850 (Avenue de Schoppack) à hauteur du numéro 56. Une zone 30 a été aménagée, mais la longueur de la zone 50 pose visiblement des problèmes en matière de vitesse. Le troisième radar arlonais se situera sur la N882 à Frassem (route de Diekirch). Un radar tronçon est privilégié, mais un radar fixe n’est toutefois pas à exclure. L’objectif est de maintenir la vitesse maximale à 50 km/h. Le quatrième et dernier radar (fixe, celui-ci) sera installé dans la Commune de Habay, plus précisément dans la Grand-Rue à Marbehan. Un emplacement qui faisait déjà l’objet de contrôles mobiles réguliers.

Zone de police Sud Luxembourg

Sur les 4 radars demandés par la zone, seul un entrera en service avant la fin de l’année 2023. Il se situera sur la N883, rue de Messancy à Aubange. Ce radar fixe flashera au-delà de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h.

Zone de police de Gaume

Très attendu par les citoyens de Tintigny, un radar tronçon surveillera l’entrée de Bellefontaine (côté Lahage). Entre le début du village et le carrefour permettant d’accéder à la route d’Orval, il faudra rouler à 50 km/h. Il s’agit, là aussi, d’une zone où les vitesses enregistrées sont excessives. L’autre radar tronçon de la zone est prévu pour la Commune de Florenville. Il contrôlera le bon respect de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h entre Florenville et Chassepierre sur la N83. Au total, la zone de police de Gaume bénéficiera de 2 radars sur les 4 demandés. Précisons que le radar situé entre Etalle et Habay (près de la ferme) va être remplacé, tout comme celui de Tintigny (Grand-Rue). Du côté de Rouvroy, celui situé près de la pharmacie devrait être déplacé sur la même route vers Lamorteau.

Zone de police Famenne-Ardenne

Un radar tronçon vous observera sur la N68 à Honvelez (Gouvy). La vitesse que vous devez respecter est de 70 km/h. À Beausaint, dans la Commune de La Roche-en-Ardenne, là, c’est un radar fixe qui contrôlera la vitesse des usagers sur la N89. 50 km/h maximum!

Zone de police Centre-Ardenne

Le poteau de Tournay (Neufchâteau) devra retenir votre attention. Un radar fixe ou tronçon vous flashera sur la RN845 si vous roulez au-delà de 90 km/h.

Zone de police Semois et Lesse

Sur la Commune de Saint-Hubert, un radar fixe sera installé sur la N808, rue de la Converserie. Il flashera au-delà de 50 km/h. Le deuxième officiera sur la rue de Maissin à Paliseul (N899). Là aussi, il s’agit d’un radar fixe. Le dernier radar (fixe également) est prévu pour Haut-Fays (Daverdisse), précisément pour contrôler la rue de Wellin (N835).