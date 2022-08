Ils réalisent notamment la construction de deux passerelles à Lignières, sur le ruisseau de Magny, entre la rue de Crombin et Al Gloriette, et sur le Biran, à Humain (promenade Marguerite).

En outre, des quantités d’autres travaux sont prévues avec le nettoyage les lavoirs de la Wamme à Hargimont, le démontage d’un banc sur la promenade, le déplacement d’un abreuvoir à Roy et la poursuite du débroussaillage à Jemeppe.

Ils aménageront également un accès piétonnier dans un parterre à Marloie (4 marches en bois et dolomie), enduisent le Hargipont avec de l’huile de lin, créé une table extérieure de taille à l’école d’On, nettoyer le Batardeau à Marche, restauré un abri vandalisé à Grimbiémont et tout ce que les Marchois et les autorités locales leur suggéreront.

Venus des quatre coins du monde

Cette année, les Compagnons Bâtisseurs viennent, entre autres, de France, Rwanda, Kenya, Érythrée, Roumanie et Aye. Ils seront mis à l’honneur lors de l’inauguration et de la clôture des chantiers qui auront lieu le 19 août à partir de 17h30 sur place, près de la passerelle du Biran. Chaussures de sport ou de marche recommandées. vu les conditions météo, les bottes en caoutchouc ne sont pas nécessaires!