On a hâte de voir sortir la thèse de doctorat d’Héloise Dubois, étude scientifique réalisée à Gembloux Agro-Bio Tech, qui a pour titre:"Le bouleau, essence d’avenir pour la gestion forestière dans le contexte climatique et socio-économique changeant de l’Europe occidentale?"Parallèlement à ses recherches, avec Emmanuel et José Layon, au sein de Silva & Consult SNC, elle dispense des formations, des échanges avec des spécialistes de la forêt.