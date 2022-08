Annabelle Bouvy, Pierre Lauwers et Gérard Otto, les chevilles ouvrières de la journée, insistent sur le côté humanitaire de la journée en parlant de "la randonnée du cœur". L’association qui recevra les bénéfices de la journée assure une aide aux patients, soutient la recherche et encourage le don d’organes.

Sur le site phare de Vayamundo

"Nous bénéficions sans doute d’une des meilleures installations sportives et touristiques avec le site de Vayamundo,expliquent les organisateurs.Nous pouvons ainsi offrir aux participants le confort et la sécurité du matériel. De plus, le centre de vacances s’investit largement dans cette organisation avec des ravitaillements variés, une tombola gratuite et une bière locale offerte à l’arrivée, sans compter un espace sécurisé pour déposer son vélo."

Le parrain de l’épreuve Maxime Monfort, le manager de l’équipe Lotto, apporte tout son soutien à la journée, même s’il ne pourra y participer.

Alors enfilez votre casque aux départs: ils auront lieu entre 7h30 et 10h30 pour les 50 et 80 km; entre 7h30 et 9h30 pour les 125 km.

PAF 6 €.

Renseignements et inscriptions: 0495/323125 ou 0495/523482