Éviter toute reprise de l’incendie

Ce genre d’incendie peut-il se reproduire?

Oui clairement, le risque d’incendie de forêt existe et est important en province de Luxembourg. Mais il ne faut pas comparer à la France où les incendies sont extrêmement destructeurs et vont jusqu’aux villes et aux habitations. Mais un incendie comme celui que nous avons vécu est un risque que l’on connaît dans la province.

Plusieurs facteurs entrent en jeu?

La sécheresse, une température élevée, un vent qui souffle parfois à 30-35 km. Tous les facteurs sont réunis. Il ne manque plus qu’une source d’ignition. Un mégot, un tesson de bouteille, le pot d’échappement d’une voiture peut générer un incendie en milieu naturel.

Vous avez pu compter mardi sur un soutien aérien. C’est plutôt rare?

Nous avons fait appel à l’hélicoptère RAGO de la police fédérale pour permettre l’extinction du feu sur des zones auxquelles nous n’avions pas accès. Il a pu larguer de l’eau pendant une heure. Les pompiers ont dès lors pu se concentrer sur les abords. Nous faisons appel deux à trois fois par saison à cet hélicoptère. Ce n’est donc pas exceptionnel.