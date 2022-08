Reprise de feu dans les champs près de Winville : cinq casernes sur place

Ce matin vers 7h, des foyers ont repris progressivement, sur les terres déjà brûlées. Sur le coup de 11H30, des moyens supplémentaires ont été engagés: les pompiers de Bastogne, Bertrix, Etalle, Saint-Hubert et Arlon sont sur place. En cause: les rafales de vents qui soufflent sur le versant des champs, là où la terre a brûlé. Les pompiers ont actuellement en train d’éteindre les foyers, et le DNF procède à une mise à blanc de tous les bosquets alentour pour éviter la propagation. Pour l’instant, la situation reste sous contrôle, les feux ayant repris là où la terre est déjà brûlée. Par "chance", le vent souffle dans la bonne direction et évite pour l’instant la propagation aux terres préservées alentours.

Plus d’informations à venir avec nos journalistes sur place.