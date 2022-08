Incendie de la réserve Natagora de Cobreville: un haut intérêt pour la biodiversité en cendres

«Prairies à papillons»

Mais quel type de terrain, si précieux, le feu a-t-il ravagé? Dans le milieu, on les appelle avec tendresse "les prairies à papillons", car elles en débordent de par leur milieu très propice à l’espèce. Côté scientifique, on parle de "nardaies", des formations végétales sur sol siliceux, acide et pauvre en éléments nutritifs. Un type de milieu ouvert, très riche en biodiversité tant végétale qu’animale, qui est le refuge de nombreuses espèces de papillon, dont certaines menacées."Ce type de milieu abrite de nombreuses espèces qui disparaissent de nos régions, dont les papillons, les criquets, et beaucoup d’espèces de fleurs autrefois répandues mais qui sont aujourd’hui menacées de par la disparition de ce type d’habitat. Il en reste très peu; cet incendie est vraiment un coup dur pour notre nature."Autrefois très répandu en Ardenne, ce type d’environnement s’est raréfié depuis un siècle à cause de l’expansion de l’agriculture et de l’exploitation forestière qui a vu l’enrésinement intensif de nos terres.

Les animaux face au feu

Côté animal, les plus gros s’en sortent, mais les pertes sont tout de même notables. " Toute la petite faune a brûlé, raconte tristement Élisabeth Codina Llavina.Les chenilles, les papillons qui n’ont pu s’échapper, et surtout les œufs des papillons, mais aussi les petits insectes. Normalement, les plus gros animaux, notamment les mammifères, ont tous eu le temps de s’échapper. Ils sont très réactifs en cas de feu et détectent vite le danger."Chez les batraciens, heureusement rien à signaler: la zone humide de la réserve a été préservée des flammes. Les oiseaux aussi ont été sauvés par le calendrier: "Heureusement, ce n’est plus la saison et très peu d’oiseaux sont ici en cette période. "

La flore part en fumée

Côté végétal malheureusement, le bilan est dramatique."Non seulement les espèces sur place étaient rares à cause de la raréfaction de ce type de milieu, mais en plus, une fois le sol brûlé elles repoussent difficilement. À la place, nous risquons d’avoir beaucoup de genêts qui repoussent."Une espèce invasive qui n’a pas grand intérêt pour la biodiversité, et qui est déjà problématique sur le site de Beulet."C’était justement l’objet de la restauration d’une partie du sitequi était en cours depuis des mois: la prolifération de genêts qui font muter les nardaies en zone à pauvre diversité biologique. Nous avions justement réalisé une coupe d’une partie, tout en laissant le reste à l’année prochaine, afin de protéger la petite faune, qu’elle puisse s’acclimater en douceur. La restauration est maintenant menacée."

La réserve survivra-t-elle? L’incendie a détruit près de 40% du site, mais aussi retardé sa restauration. Seul l’avenir pourra nous dire comment la terre réagira, à quel degré les sols ont été brûlés et quel type de vie y est encore possible. Après ce genre de drame, seule la nature peut faire des miracles."Il est difficile de dire actuellement à quel point la réserve est affectée et si les terres survivent à l’incendie. Ce sol est déjà pauvre en nutriments; le feu a empiré les choses.Nous allons attendre, observer le terrain de près pour voir comment il évolue, en espérant revoir certaines espèces pousser l’été prochain ou celui d’après. Nous ne pouvons que laisser la nature faire son travail et prier pour que le site ne soit pas perdu."