Léglise : 300m de talus ont brûlé sur la E411

Ce mercredi midi, vers 11h57, un important feu de broussailles a pris le long de la E411 dans un talus à hauteur de Léglise, dans le sens Luxembourg-Namur. Si sur les réseaux sociaux certains parlaient d’un véhicule en feu, la zone de secours Luxembourg insiste qu’il n’y avait aucun véhicule et que le feu concernait uniquement le talus. Cinq casernes de pompiers se sont tout de même rendues sur place: Neufchâteau, Etalle, Arlon, Aubange et Paliseul. L’intervention a duré plus d’une heure.