E411 fermée à Habay suite à une collision entre camions : l’autoroute est totalement rouverte à la circulation.

Les services de secours et de police sont sur place depuis le début de la journée. Dès l’accident, l’autoroute était complètement bloquée en direction de Namur et un bouchon de 4km était déjà à déplorer aux alentours de 14h. Une déviation a été mise en place à hauteur de la sortie Habay, ce qui a occasionné de forts encombrements de circulation sur ces routes secondaires.

Vers 17h30, la circulation a été rétablie sur une seule bande, et permet de fluidifier un peu le trafic. Les services de police et les pompiers sont toujours sur place et la situation est en train de se rétablir doucement.

Vers 18h, la circulation était complètement rétablie.