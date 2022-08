Fait oublié? Qui se souvient du "Chapiteau", construit pour le 700eanniversaire de la Ville à la cité des Minières? Il s’en est passé des manifestations, il y a 52 ans. Souvenirs, souvenirs…

L’Excelsior centenaire raconte aussi les siens, de souvenirs. Et ils sont nombreux! Le club phare en province de Luxembourg a fait la fête en ce début d’été et Le Gletton rappelle quelques faits de ce centenaire qu’on espère tranchant cette saison. De son côté, Pierre Libert parle de la ceinture historique de Virton, dont il ne reste plus que quelques restes de tours témoins. Les autres éléments de cette muraille de pierre de 600 m, comme les courtines et les portes, ont disparu au fil des siècles.

Le Festival du film européen de Virton n’est pas près, lui, de disparaître. La famille Cadet est à la barre depuis plus d’un demi-siècle et ce n’est pas demain qu’elle va arrêter, même si le grand écran doit toujours être plus séduisant pour attirer du monde. Les Cadet y travaillent mais n’ont pas toutes les cartes en mains, comme ce cuisant soleil qui n’incite pas à aller en salle…

Le sentier Bayard, chaînon manquant entre les sentiers des fées et des songes, se présente également à vous, comme les arbres remarquables de la ville, dont certains ne sont pas très connus. Virton, c’est aussi du tourisme, avec un S.I qui a inventé au temps de Georges Behin le soleil de Gaume. Si le bouillant président n’est plus là, d’autres travaillent à sa succession. Autres personnalités, Patrice Mullenders, le fidèle comitard du club de tennis de table, ou l’artiste Pascale Gonry, ou Patrice Breno, créateur de la revue littéraire et poétique Traversées, ou Annie Goffin et Pierre Leroux, passions marionnettes. Et puis il y a l’art en ville et toute l’histoire parfois étonnante des châteaux non pas de Virton mais du Grand Virton. Bref, Le Gletton revisite Virton sous des aspects méconnus, ou peu connus, ou qui méritent d’être mis en lumière.

Le Gletton double n° 555-556 est en vente dans les librairies et dépôts habituels du Pays d’Arlon et de Gaume, pour la somme de 7 euros ou en versant 9 euros frais d’envoi compris, au compte BE37 0010 3441 0828 du Gletton, 28 rue Saint-Martin à 6740 Villers-sur-Semois – secretariat.gletton@gmail.com