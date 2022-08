Jusqu’à 20 agriculteurs mobilisés mardi soir pour aider les pompiers dans l’incendie de la zone Natagora à Cobrerville

Mardi soir, Sylvain Lequeux, fils d’agriculteur à Winville, est l’un des premiers arrivés sur l’incendie. Devant l’ampleur du sinistre, il a lancé un appel à ses confrères sur les réseaux sociaux. « Des gens qui passaient sur la grand-route ont vu le feu et ont appelé les pompiers. Quand on a vu la fumée, on s’est alors approché. Et quand on a vu l’ampleur que cela prenait, avec mes parents on est rentré chez nous pour accrocher le tonneau à eau et on a pompé dans un étang situé plus bas dans le village où l’hélicoptère allait aussi se ravitailler. On a été les premiers arrivés avec le matériel agricole pour arroser le feu et essayer de contenir un peu l’incendie », raconte le jeune homme.