Notre rôle en cas en incendie est de pouvoir guider les pompiers au mieux et au plus vite sur les lieux, et de pouvoir indiquer éventuellement la présence de points d’eau alentour afin de puiser dans celles-ci pour éteindre les flammes. Ce qui a justement été le cas lors de cet incendie, où les pompiers et les agriculteurs ont été se réapprovisionner dans un étang de Winville.

Votre présence sur place est donc indispensable le plus rapidement possible dans ces circonstances…

Oui, car nous avons une connaissance du terrain comme personne, c’est notre rôle. Nous restons bien sur en dehors du chemin des pompiers, mais nous les aidons à s’engager vers le noyau du feu, nous les guidons à travers les champs et la forêt au plus vite. Nous étions sur place directement, car c’est surtout au début de l’incendie que notre présence est requise.

Un incendie qui a démarré dans les champs. Les forêts alentour ont donc bien été épargnées?

Oui, car fort heureusement, entre ces champs et la forêt, il y a une zone de genêts en plein apogée, bien verts. C’est un végétal qui brûle difficilement, qui plus est en pleine maturation. Ce qui est d’autant plus heureux, c’est qu’il n’est d’habitude pas si vert à cette période. Après, il est difficile de dire si cela a permis d’éviter la propagation de l’incendie, mais c’est une possibilité. Mais en tout cas, le feu ne s’est pas propagé aux forêts alentour, qui sont d’un côté des jeunes plantations de résineux, et de l’autre des épicéas d’une cinquantaine d’années. Cela aurait été une véritable catastrophe. d’une tout autre ampleur. Une fois que les flammes atteignent ce genre d’espèces végétales et que le feu prend aux cimes, c’est une autre histoire et c’est extrêmement difficile à maîtriser.

Ce mercredi matin, vous étiez de nouveau sur le terrain…

Le DNF était présent pour s’assurer que les feux ne reprenaient pas vu les conditions météos défavorables. Nous avons d’ailleurs fait revenir les pompiers assez tôt, car des foyers reprenaient. Ce n’est malheureusement pas surprenant, vu le vent et ce temps sec et très chaud.

Peut-on dire qu’on a évité une catastrophe de grande ampleur?

Oui. Ce qui est arrivé est terrible, mais cela aurait pu être bien plus grave. Au-delà du drame environnemental, les conséquences financières auraient pu être catastrophiques: les bois alentour appartiennent à la commune de Vaux-sur-Sûre et à quelques privés. Cela aurait réduit à néant leurs ressources en bois. Les pompiers ont fait un travail extraordinaire, il faut le souligner. Et les agriculteurs ont été d’une solidarité superbe; 7 d’entre-deux ont passé une partie de la nuit à arroser les terres avec leurs citernes pour éviter les reprises de feu. Ils ont mis leur matériel et leur sécurité en danger. Dans ce genre de moment, il est clair que tout le monde se mobilise, mais nous avons assisté ici à un magnifique élan de solidarité. Qu’ils en soient aussi remerciés!