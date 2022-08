Cela fait quelque temps que le torchon brûle dans la famille qui ne supporte pas qu’une de ses filles qui vit en cité ardente se comporte à l’occidentale. Malika est née en Russie. Elle est venue s’installer en Belgique, mais ne supporte pas l’idée que sa fille puisse fréquenter des gens d’autres origines que la sienne. C’est dans ce climat de suspicion et de peur envers les autres que la relation s’est de plus en plus tendue. La jeune fille a décidé de couper les ponts avec sa famille tant les pressions sont invivables. L’agent de quartier avait d’ailleurs été informé du problème. Cette jeune femme a été contrainte de déposer une plainte contre son propre frère qui tente également de la faire plier et de lui imposer un mode de vie dont elle ne veut pas. Un comportement familial digne d’un autre temps pourtant appliqué par certains, en Belgique en 2022.

Rappel des faits

Le 8 septembre 2021, la police de Liège a été requise à la suite d’une dispute familiale lors de laquelle des coups ont été portés, notamment avec un couteau. Arrivés sur place, les policiers ont rencontré la Bastognarde, mais aussi sa fille et un voisin, qui avait été témoin de la scène. Peu avant, une discussion houleuse a commencé entre la mère et la fille, la première reprochant à la seconde son mode de vie et ses fréquentations amoureuses. Suite au refus de la jeune fille de retirer la plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de son frère qui fait également pression sur elle pour qu’elle ne fréquente que des gens de sa communauté, sa mère s’est saisie d’un couteau de cuisine. La mère a alors tenté de porter des coups avec son arme à sa propre fille. Cette dernière s’est défendue avec ses mains, s’occasionnant des coupures non profondes. Elle présentait des lésions de défense. Elle a réussi à faire appel à un voisin. À la vue de ce dernier, Malika a lâché son couteau. L’homme a ensuite poussé la mère vers la sortie. Entendue, la Bastognarde a démenti les faits, déclarant que c’était sa fille qui s’était saisie d’un couteau et qu’elle avait réussi à la désarmer. Elle aurait reçu un violent coup au niveau de l’oreille et aurait été traînée dehors sans ménagement après avoir été poussée dans l’escalier. Devant le tribunal, la prévenue a montré des photos sur lesquelles apparaissent des hématomes. Mais elle a bien dû admettre que ces photos dataient de six jours après les faits, ce qui a rendu sceptique le tribunal sur le lien causal entre la scène et les bleus d’autant qu’elle ne présentait aucune trace juste après les faits et ne s’était d’ailleurs plainte d’aucune douleur au moment de son audition. Elle a prétendu que les traces relevées sur sa fille représentaient des scarifications. Une explication qui n’a pas plus convaincu le tribunal puisque le voisin a confirmé qu’il avait vu la mère en train de brandir le couteau en direction de la jeune femme. Le tribunal a estimé les faits établis et a retenu que le mobile des coups était une volonté d’empêcher la jeune fille de fréquenter des personnes d’autres origines qu’elle.