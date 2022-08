Piétonnier: premiers coups de pelle le 18 août

«En concertation avec les commerçants

Nicolas Grégoire poursuit:"Le projet a été réalisé en concertation avec les commerçants. Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises. Il était important de les associer à la démarche, d’évaluer leurs besoins, et d’intégrer au mieux les remarques de chacun avec l’auteur de projet. Pour limiter les désagréments, il a été décidé, pour les besoins du chantier, de fermer la rue des Brasseurs à la circulation et permettre à l’entreprise d’occuper certaines places de parking de la place de la 7e Brigade. Celle-ci doit aussi garantir un accès aux commerces et habitations à l’intérieur du périmètre de rénovation. Comme on ne touche pas aux fondations du piétonnier, nous espérons que le chantier ne compliquera pas trop le quotidien des usagers. Pour ne pas bloquer tout le piétonnier, les travaux concerneront d’abord les rues des Savoyards et St-Laurent, et ensuite la place du Roi Albert et la rue des Dentellières. Enfin, avec la fermeture de la rue des Brasseurs, l’accès à la place de la 7eBrigade s’effectuera uniquement par le rempart des Jésuites."