Parlez-vous (aisément) le patois gaumais?

Nous vous invitons à découvrir le Pètit guîde pou ècri l’gaûmais (Djusse des conseils pou ête bin compris.) Ce petit ouvrage, destiné à ceux qui hésitent à écrire en gaumais, donne une série de conseils pour une écriture compréhensible par un maximum de personnes, patoisantes ou non. « Il reprend quelques directives données par le regretté Georges Themelin, dont l’avant-lire expose les tenants et aboutissants », confie Jean-Luc Geoffroy, auteur de ce guide, patoisant de Virton. L’exercice linguistique y est très agréable et souriant : « Nous ne devons pas nous plaindre que de plus en plus de gens se détournent du patois si nous faisans tout pour ça ! Il ne faut pas que le patois devienne l’affaire de quelques spécialistes, mais qu’il reste populaire », dixit Georges Themelin en préambule.