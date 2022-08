Fiori, Niclos et Nicoletta: les églises du Luxembourg séduisent les chanteurs

On annonce Vincent Niclo à la basilique de Saint-Hubert le 23 septembre avec les Spectacles de la Lionne. Dans un répertoire qui oscille entre chansons et opéra, celui que l’on connaît pour ses prestations avec les Chœurs de l’Armée Rouge devrait séduire.

Toujours dans le centre Ardenne, Patrick Fiori fera trembler la basilique le 12 octobre. Le Corse toujours très disert avait conquis ses fans à Arlon au dernier printemps.

Toujours à Saint-Hubert, Norma Production invite Nicoletta le 16 octobre. La veille, l’artiste sera à Arlon avec un spectacle aux accents gospels. " L’immense Ray Charles disait d’elle: "Elle est la seule blanche qui a une voix de noire". Dans sa nouvelle tournée des Églises et Cathédrales 2022, l’interprète aux 24 albums a déjà séduit 2 millions de spectateurs en France.

Saltimbanque de 92 ans

Et ce n’est pas fini, dinosaure et saltimbanque de la chanson française, Hugues Aufray. Les amateurs cocheront à l’agenda le 25 octobre à Arlon. À 92 ans, ce monument grattera sa guitare les incontournables:Santiano, Stewball, Céline, Le Petit Âne gris, Hasta Luego et Adieu Monsieur le professeur.De quoi offrir la chair de poule dans la nef. (45,50 € sur le site de la Fnac) Il sera le lendemain à Dinant après Huy, le 14 septembre.

On en oublierait le plus proche et pas le moins original: un concert de musique symphonique avec trompes de chasse, le 3 septembre, à Saint-Hubert, bien sûr.Cinq concerts en moins d’un an", dit Jean-François Jung, maître de chapelle à Saint-Hubert. " Il y a un intérêt de transmission pour les enfants. Cela peut permettre le regard sur la vie du sanctuaire: quand on a des grands noms, cela attire l’attention et aussi sur le fait que la basilique est en mauvais état".

Un phénomène lancé par Laurent Voulzy et où le charme a souvent opéré.

Ticket: Fnac ou Ticketmaster