Au vu de la sécheresse et des conditions météorologiques annoncées dans les prochains jours, un arrêté pris par le gouverneur f.f. interdit désormais l’interdiction d’allumer des feux de plein, compte tenu des risques que cela peut engendrer. Cet arrêté entre en vigueur dès ce mardi 9 août. Le gouverneur f.f. précise aussi que les les barbecues ou autres dispositifs prévus pour accueillir un feu dans les cours et jardins privés et dans les aires de barbecues, tout comme les feux de cuissons des camps de mouvement de jeunesse ne sont pas visés par cette interdiction. Ils doivent cependant être surveillés par une personne majeure.

Les feux d’artifice sont également interdits, sauf autorisation du bourgmestre.