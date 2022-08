Jean-Pierre Bissot, comment vous sentez-vous, à l’aube des festivités?

Je me sens très accaparé, mais très optimiste, avec un brin d’inquiétude, malgré tout. Le festival, quoi qu’on en dise, reste un projet éminemment culturel, sans commune mesure avec la tendance des festivals actuels qui visent de faire la fête au village. Notre philosophie, au Gaume Jazz, demeure d’être avant tout un projet de promotion, de création et de soutien au développement du jazz, particulièrement de la jeune scène belge et européenne.

On vous sent un peu amer?

Un peu. Nous sentons bien cette tendance générale de la société à privilégier la dynamique de la «fête au village». Or, nous revendiquons «l’esprit du Gaume Jazz», soit un moment qui se veut un projet culturel fort, allié à l’esprit de la fête au village et de la fête de tous les jazz. Nous nous battons pour cela, avec beaucoup d’efforts, financiers et autres. Par exemple, un projet «Garrett List» qui débarque avec 34 musiciens, cela a un coût financier. Un coût beaucoup plus important que de faire venir un briscard jazzy des États-Unis. Bref, je suis plutôt optimiste, mais pas béat. Je suis notamment heureux, tout comme le public le sera certainement, de retrouver des musiciens locaux (N.D.L.R.: Lire par ailleurs). Les seules personnes qui ne sont pas attentives à cela, ce sont les autorités culturelles provinciales. Les gens qui viennent se montrent heureux et acceptent de nous faire confiance sans attendre que nous fassions venir un artiste claquant médiatiquement. C’est une joie de dénicher des artistes de qualité et inédits. Le fait que ce soit un projet intergénérationnel est absolument essentiel. Nous ne voulons pas de publics ghettos, qu’il n’y ait que des projets pour les ados, les avertis, le jazz à papa…

En près de 40 ans d’existence, comment avez-vous vu évoluer le festival?

Nous accueillons de plus en plus de bénévoles. Cette année, nous avons créé un partenariat avec les deux Centres de réfugiés de la province de Luxembourg: Stockem et Herbeumont. Il y a toujours un «petit plus»

Côté plus sombre de l’évolution, c’est le volet médiatique. Ce n’est pas toujours facile de pouvoir faire entendre et donner confiance au public de découvrir en primeur ce que l’on propose. Aussi, l’importance des réseaux sociaux est tout à fait nouvelle. Je n’aurais pas deviné, il y a 20 ans, avoir ces exigences-là aujourd’hui. Il faut sans cesse se renouveler et s’adapter. D’où, je suis heureux de l’osmose entre les équipes.

Le côté imparable de cette édition 2022? Ce qu’il ne faut absolument pas manquer?

Cela dépend… «imparable» pour qui. C’est certain, les jeunes vont être scotchés par le groupe Yôkaï. Les festivaliers qui ont l’oreille de la musique classique actuelle vont être emportés par l’hommage à Garrett List. Antonio Serrano et «TOOTSologie», hommage inédit pour célébrer les 100 ans de Toots, va méduser l’assemblée, c’est certain. Stracho Temelkovski va certes induire des révélations chez de nombreux festivaliers. La harpiste Pia Salvia, en duo avec Noam Israeli, création belgo-isreaélienne, va dénoter en mettant en vedette harpe et percussions. Moment fort à pointer également, Eym Trio, le samedi, avec la chanteuse/flûtiste indienne Varijashree Venugopal. Une première belge qui s’annonce intense. Bien sûr, j’en passe…

Programmation

Le site du festival ( www.gaume-jazz) est très clair et bien nourri pour que le festivalier se fasse sa petite programmation avant l’heure. Nous vous conseillons de vous y référer pour préparer votre festival. Par ailleurs, in situ, un dépliant avec les horaires sera distribué sur place.

Stages et concerts en live

C’est un peu le côté inédit et exclusif du Gaume Jazz, comme le rappelle Jean-Pierre Bissot. " On ne s’en rend peut-être pas compte, mais nulle part ailleurs en Belgique, on ne trouve cela…" Le Gaume Jazz est heureux de ce lien avec les jeunesses musicales de Belgique et de préparer des stages qui accueillent cette année 100 "P’tits Gaumais "du jazz (enfants de moins de 14 ans) et 77 stagiaires résidents. Les enfants se produiront samedi à 11h et les adultes, dimanche à 11h également.

Nouveauté

Cette année, le festival propose un final festif aux accents électro-jazz dès 23h jusqu’à 00h30, les trois soirées du festival. L’entrée est gratuite.

www.gaume-jazz.com