Le ciné s’invite au Fourneau Saint-Michel

Quels films verra-t-on? Surprise! Le principe du Cinéma Voyageur est de composer la programmation de la soirée en concertation avec la collectivité accueillante, sur base d’un catalogue de films (animations, fictions, documentaires, courts, moyens et longs métrages) produits à la marge de l’industrie cinématographique et n’ont ni de diffusion télé ni de distributeur en salle. Au programme: accueil et projection de courts-métrages dès 18h; auberge espagnole (chacun apporte à boire et à manger) dès 20h. La soirée se terminera avec le visionnage d’un long-métrage dès le coucher du soleil.

Adresse du jour: Près du chapiteau du Domaine du Fourneau Saint-Michel, accessible depuis l’entrée située n° 2 de la rue Saint-Michel (N849), aux abords de l’Auberge du Prévôt. Infos: cinema-voyageur@synaps-audiovisuel.fr