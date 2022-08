La fête médiévale de retour à Bouillon ce week-end

Des dizaines d’artisans venus des quatre coins de l’Europe installeront leurs échoppes pour faire découvrir les meilleurs produits du Moyen Âge. Et cette année, les échoppes seront réparties à trois endroits différents: l’esplanade du château, l’esplanade de l’archéoscope et à proximité du pont de Cordemois.

Si la fête médiévale est notamment l’occasion pour les amateurs ou les simples curieux de s’offrir un objet de l’époque, l’événement permet aussi à de nombreux groupes médiévaux de déambuler dans la ville et animeront les rues de Bouillon."Le samedi, un cortège défilera à partir de 15h30 du pont de Cordemois (Pont de la Poulie) au son des ménestrels accompagnant les chevaliers, les hommes d’armes, les vikings, notent les organisateurs. Des mini-concerts sont prévus le samedi soir et le dimanche en soirée à la "Poulie" et un spectacle de feu est également prévu le samedi vers 22h30 sur l’esplanade de l’archéoscope."

Un campement à voir

Enfin, comme les années précédentes, le lieu-dit "Champs Lévêque" sera le théâtre d’un campement digne du Moyen Âge. Sur place, les visiteurs pourront découvrir dix siècles d’histoire en compagnie de nobles, chevaliers, artisans, paysans… "Ce sont près de 300 personnes qui se réuniront durant trois jours pour montrer aux visiteurs le savoir-faire de l’époque. Un rendez-vous magique au cœur de l’époque moyenâgeuse. Par ailleurs, dans le château, différentes troupes médiévales monteront la garde contre les envahisseurs."

Les animations en ville, la visite du campement ou encore les marchés sont gratuits. Par contre, le "Pass Médiéval" (18 € par adulte/sénior, 14 € par enfant/étudiant et gratuit pour les enfants de moins de 4 ans) permettra d’assister aux festivités, aux animations et au spectacle nocturne "L’Odyssée de Lumière", qui remplace le feu d’artifice, et qui se dérouleront dans l’enceinte du château fort. Ce Pass permet aussi d’accéder aux mini-concerts nocturnes de la "Poulie", de visiter le musée ducal, d’assister au spectacle audiovisuel "Sur les traces de Godefroid" et l’exposition sur les sciences arabes à l’archéoscope.