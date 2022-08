La Fête du vin, incontournable de l’été

Jacques Martin, vice-président du Royal Syndicat d’initiative de Marcourt-Beffe (Rendeux) lance, avec une fierté non dissimulée:"À Marcourt, on y revient toujours."Cet adage peut, en effet, s’appliquer aux nombreuses manifestations organisées dans le village. Et si les marchés de juillet et août ont fait la réputation du lieu, autant sur le plan de l’organisation que de la qualité de l’accueil, l’événement est loin d’être unique. Preuve en est, ce week-end encore, avec la Fête du vin. Un événement devenu traditionnel.