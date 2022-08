Guy vous en met plein la vue à 450 mètres au-dessus d’Arlon (vidéo)

Depuis plus de 10 ans, il partage ses connaissances avec le public."Je suis un passionné de patrimoine et d’histoire. Je m’occupe aussi du musée d’Autelbas et je pratique la photographie aérienne pour la découverte de sites archéologiques. Je nage dans le patrimoine", sourit l’auteur de plusieurs ouvrages historiques sur Arlon.

Sur le chemin qui nous emmène vers l’entrée du belvédère de Saint-Donat qu’il va nous faire découvrir, Guy ne peut s’empêcher de raconter une multitude d’anecdotes. Sur le jardin du presbytère qu’il a réaménagé avec l’aide de jeunes, sur le couvent des Capucins construit au sommet de la "Knippchen" depuis 1625 sur les ruines de l’ancien château des Comtes d’Arlon.

L’église Saint-Donat et ses transformations au fil des époques sont également un sujet à part entière."Là, derrière cette petite porte en bois, le long du couvent, se cache le premier studio de Radio Arlon.C’était une autre époque!".

Guy nous apprend qu’il y a eu pendant de nombreuses années un concierge qui vivait à Saint-Donat, à côté du studio. Un logement et une fonction aujourd’hui inoccupés. La visite se poursuit en traversant l’une des deux charmilles, havres de fraîcheur en ce jour de canicule.

Partager, transmettre

Emmener les visiteurs au sommet du belvédère de Saint-Donat est l’un des plaisirs de Guy Fairon. C’est que ce passionné d’histoire connaît Arlon comme sa poche. Et vu d’en haut, tout apparaît en un regard. Chaque bâtiment dévoile une histoire que notre guide ne peut s’empêcher de raconter avec passion et engouement. "Ce point de vue est l’occasion d’apprendre des choses et de transmettre l’information. Quand on a une formation pédagogique, quand on a été enseignant pendant 35 ans, on aime expliquer les choses. Mais parfois on est tellement emballé qu’il faut savoir s’arrêter.L’idée n’est pas non plus de lasser les visiteurs."

À la recherche du rempart extérieur

Guy ne cesse de s’intéresser à sa ville."J’ai suivi les fouilles récentes de la place Léopold en travaux, et appris des choses. Dans le cadre de visites sur les fortifications d’Arlon, nous pouvons faire découvrir depuis quelques mois la dernière tour romaine découverte chez des propriétaires privés. Qui malheureusement se présente comme les deux autres, à l’intérieur de la fortification. Ce qui serait formidable, ce serait d’avoir une partie extérieure du rempart.Mais jusqu’à présent, nous n’avons rien trouvé."

Une ville protégée

Appel est donc lancé aux propriétaires arlonais. Mais les choses ne sont pas aussi simples."Arlon est une zone protégée, archéologiquement parlant. Pour chaque demande de permis de bâtir, le dossier doit passer par l’Awap, l’Agence wallonne du Patrimoine. L’objectif est de sauvegarder les vestiges qui seraient mis au jour. À chaque chantier important, les archéologues doivent travailler en priorité sur le site, parce que beaucoup de choses sont passées à la trappe", regrette l’historien.

Mais pas au point d’atteindre le moral de l’Arlonais qui ne rate pas une nouvelle découverte dans la ville, comme récemment sous la place Léopold. Arlon est une ville au passé historique multiple, toujours en mouvement. Les Celtes, les Romains, les Francs sont passés par Arlon et par la butte de Saint-Donat tant convoitée.