Une grosse fumée blanche était visiblement de la E 411 à la hauteur de la sortie Cobreville hier mardi en fin de journée. Un incendie venait de démarrer dans la zone Natagora située entre Cobreville et Winville. Et sur le coup de 18h30, les premiers pompiers faisaient leur arrivée."On se retrouve dans une zone Natagora où le fauchage tardif est d’application,explique un des agriculteurs du coin. Et je dois vous avouer que je ne suis pas surpris de voir un incendie démarrer dans cette zone."Vu la sécheresse de ces derniers jours, le feu s’est rapidement propagé, littéralement coupé en deux par un coupe-feu. D’un côté, des genêts prenaient rapidement, mais le fort vent venu de l’autre sens ralentissait sa progression. De l’autre côté, les flammes embrasaient une forêt de résineux mais bien contrôlée par les pompiers. "On est à 100% sur notre commune",précisait Yves Besseling, le bourgmestre de Vaux-sur-sûre. Mais il n’y a pas de risque pour notre population. Mieux, on a vu pas mal de jeunes agriculteurs du coin apporter leur aide. Ce qui a permis aux pompiers, sous la houlette du commandant Stéphane Thiry, de contenir cette partie même si là encore, la violence du vent voyait de nouveaux départs.

Avec l’aide d’un hélicoptère

Finalement, c’est du ciel que la solution est venue. En effet, un hélicoptère équipé d’une poche permettant d’aller chercher de l’eau dans un étang voisin permettait d’atteindre des endroits inaccessibles pour les pompiers. Et en un bon quart d’heure, la zone jugée la plus dangereuse était protégée. Reste que le travail des pompiers était loin d’être terminé au moment d’écrire ces lignes puisque le sol allait demander une surveillance de tous les instants.

"Le sous-sol, c’est un peu comme du charbon. Autant dire qu’avec le feu, la sécheresse et le vent à cet endroit, les risques de reprise seront importants et cela va encore consumer durant de longues journées",expliquait un des agriculteurs du coin. Ce dernier ayant une bonne connaissance de la région a été d’une aide importante pour donner des bonnes infos à la zone de secours. Au total, ce sont finalement plus de dix hectares qui sont partis en fumée et l’enquête que va diligenter la police permettra de savoir s’il s’agit d’un acte de malveillance ou non. Rien n’est exclu.

Une magnifique solidarité agricole

Dès les premières minutes du début de l’incendie, les agriculteurs du coin ont été les premiers en action. Et leur priorité a été de mettre le bétail, paniqué, à l’abri:"On s’est retrouvé à quelques-uns sur place pour mettre les différentes bêtes dans des champs éloignés de l’incendie", explique l’un d’eux.Par la suite, on a regardé ce que l’on pouvait faire de plus. Et la police nous a proposé d’utiliser nos citernes pour amener de l’eau. Les plus jeunes se sont pris au jeu et certains ont même été réquisitionnés pour aller chercher de l’eau jusqu’à un étang non loin de là." Au fil de la soirée, en attendant d’autres renforts, ils ont même pris part plus directement à la lutte contre le feu en allant lâcher de l’eau non loin d’une zone menacée. Un coup de main largement apprécié par les pompiers.