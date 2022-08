Ce 4 août restera pour ses membres une date empreinte de tristesse et d’émotions. En effet, lors de cette même journée, ils sont devenus orphelins à la fois de Richard Jacquemin et de Marc Vannoorbeeck, respectivement président et vice-président de l’association."L’UTA Nord Luxembourg est décapitée"commente-t-on du côté de cette dernière, où l’on met en avant le travail et l’investissement de ces deux hommes au service du savoir."Un grand merci à eux deux pour ce travail accompli bénévolement au profit de toutes les personnes intéressées qui souhaitaient garder un contact et apprécier quelques superbes conférences toujours instructives."

Président en 2015

C’est à l’issue de l’Assemblée générale de 2015 que Richard Jacquemin a endossé le costume de président de l’UTA Nord-Luxembourg."Licencié en philologie romane, ancien professeur de français, il a toujours su présenter les conférenciers avec brio et faire une petite synthèse de quelques minutes sur le sujet dès la clôture de la conférence. Richard était un homme très compétent et son amabilité va manquer à tous"souligne-t-on encore.

Âgé de 78 ans, hospitalisé depuis un mois, il vient de quitter les siens. Il avait eu le malheur de perdre son fils il y a quelques jours à peine.

Notaire honoraire

Trois ans après l’accession de Richard Jacquemin à la présidence, Marc Vannoorbeeck, lui, devenait vice-président.

Né en 1940, notaire honoraire, il se chargeait plus spécifiquement du calendrier des conférences et des contacts préalables avec les conférenciers."Il s’est toujours acquitté de cette tâche avec beaucoup de compétence et ses choix étaient appréciés de tous. Jusqu’à la fin, il a tenu à remplir ses fonctions malgré une santé qui se dégradait depuis un an."

Du côté de l’UTA. Il sera conduit vers sa dernière demeure ce jeudi 11 août. Les obsèques de Richard Jacquemin, elles, sont prévues ce mardi.